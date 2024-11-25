Sergen Yalçın'dan çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Bedava yapardım"

Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın?" sorusu üzerine yorumunda; "Beşiktaş Futbol takımına bir reçete yazayım. Bedava yazayım hatta. Bana dışarıdan danışmanlık yap, kadro mühendisliği yap deselerdi yapardım. Bedavaya yapardım yani. Bu kulübü en az 50-100 milyon kar ettirirdim bunun üzerinden yani. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum." dedi.