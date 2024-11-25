Sergen Yalçın'dan çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Bedava yapardım"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup olurken mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, çarpıcı sözler sarf etti.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye 4-2 kaybettiği maçtan sonra teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmayı yorumladı.
Yalçın, Beşiktaş'ın yenilgisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın?" sorusu üzerine yorumunda; "Beşiktaş Futbol takımına bir reçete yazayım. Bedava yazayım hatta. Bana dışarıdan danışmanlık yap, kadro mühendisliği yap deselerdi yapardım. Bedavaya yapardım yani. Bu kulübü en az 50-100 milyon kar ettirirdim bunun üzerinden yani. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum." dedi.
Sergen Yalçın Beşiktaş için yapılması gereken ilk işleri şöyle sıraladı:
"Beşiktaş'ın bir tadilata girmesi gerekiyor. Nokta transfer yapacağız dediler ya mesela, yapmayın. Şu anda yapmayın. Bu takım kötü bir takım değil."
"Bu takım galibiyetlerle başladı, Galatasaray'ı 5-0 yendi. Demek yanlış giden bir şeyler var. Kadro mühendisliğinin önemli olduğunu düşünüyorum."
"Gördüğüm oyuncuda yanılma ihtimalimin yüzde 1 olduğunu düşünüyorum. Bizim hayatımız buradan gelmiş."