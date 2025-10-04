Sergen Yalçın’dan Galatasaray maçı öncesi flaş talimat: Galibiyet planı belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Dev derbi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Kritik maç öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın oyuncularına talimatı verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına sakin kalmaları yönünde talimat verdi.
Liverpool karşılaşmasının yorgunluğunu taşıyan rakibini kontrol altında tutmayı hedefleyen tecrübeli hoca, oyunun temposunu baştan değil, doğru anlarda yükseltmeyi planlıyor.
Yalçın, öğrencilerinden özellikle ilk yarıda panik yapmadan savunma disiplinini korumalarını istedi.
Tecrübeli teknik adam, maçın ikinci yarısında ise vites artırarak Galatasaray'ın fiziksel düşüşünü fırsata çevirmeyi düşünüyor.
Sergen Yalçın'ın planı, kanatlardan hızlı çıkışlarla rakip kaleyi zorlamak ve oyunu koparacak hamleyi son bölümde yapmak üzerine kurulu.
Siyah beyazlı ekipte motivasyon yüksek, oyuncular da hocanın bu stratejisini sahaya en iyi şekilde yansıtmak için hazırlanıyor.