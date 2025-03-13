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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a flaş uyarı: Sakın almayın!

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a flaş uyarı: Sakın almayın!

12:0113/03/2025, Perşembe
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Futbol yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız ismi yorumladı. Sarı-kırmızılı yöneticilere seslenen Yalçın, "Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Galatasaray'ın Neymar ile ilgilendiğini iddia etmiş, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti. 

Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında bu iddiaya ilişkin konuştu. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın."

"Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."


#Sergen Yalçın
#Neymar
#Galatasaray

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