Sergen Yalçın'dan Süper Ligi sallayan golcüyle ilgili flaş sözler: En fazla 3-4 milyon Euro eder

Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, bu sezon Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen golcü futbolcuyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Yalçın, oyuncunun adının transfer dedikodularına karışmasıyla ilgili de "En fazla 3-4 milyon Euro eder" ifadelerini kullandı.

1 /7 Bu sezon Eyüpspor forması giydiği 19 maçta 9 gol-5 asistlik skor katkısıyla oynayan Ahmed Kutucu, Süper Lig devlerinin radarına girmişti.

2 /7 Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Kutucu için konuşulan 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

3 /7 "Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim."

4 /7 "Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını."

5 /7 "İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var. Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var."

6 /7 "Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum. En fazla 3-4 milyon Euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum."