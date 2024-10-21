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500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu

500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu

11:2621/10/2024, الإثنين
G: 21/10/2024, الإثنين
Yeni Şafak
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'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında Sergen Yalçın sorusu soruldu. Soruya cevap vermeyerek programdan çekilen yarışmacı, 500 bin TL'lik ödülden oldu.

ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Sergen Yalçın'la ilgili bir soru soruldu.




Yarışmacıya, "Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?" sorusu yöneltildi.

Soruyu yorumlayan yarışmacı, "Ali Rıza çok klasik bir isim. Metin Ali, Rıza Feyyaz, Muhsin Metin gibi isimleri nereden koyabilirsiniz? Çok Ali Rıza gördüm ama Metin Ali görmedim. Hiçbir eleme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sunucu Oktay Kaynarca ise, "Çok yetenekli bir futbolcuydu Sergen. Müthiş bir sol ayaktır" değerlendirmesini yaptı.

500 bin TL'lik bu soruya cevap vermeyerek çekilen yarışmacı, 300 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Tahminini 'B' şıkkı olarak açıklayan yarışmacı, tahmininin doğru olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Okay Kaynarca
#Sergen Yalçın

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