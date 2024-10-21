Soruyu yorumlayan yarışmacı, "Ali Rıza çok klasik bir isim. Metin Ali, Rıza Feyyaz, Muhsin Metin gibi isimleri nereden koyabilirsiniz? Çok Ali Rıza gördüm ama Metin Ali görmedim. Hiçbir eleme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.