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Spor

Sırbistan - İngiltere Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:40 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

EURO 2024 C Grubu’nda Sırbistan ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic Sırbistan milli takımında kaptan olarak ilk 11’de yer alacak. Yıldızlar karmasının bulunduğu İngiltere milli takımında golcü futbolcu Harry Kane gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sırbistan - İngiltere maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

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EURO 2024’ün üçüncü gününde Sırbistan ve İngiltere kozlarını paylaşacak.


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Sırbistan milli takımında Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic kaptan olarak ilk 11’de yer alacak.


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Sırbistan, 2006'da bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana İngiltere ile ilk kez karşılaşacak. İngiltere, Sırbistan-Karadağ ile sadece 2003'te hazırlık maçında karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Sırbistan/Yugoslavya ile karşılaştığı son altı maçı kaybetmeyen ve son dört mücadeleden galibiyetle ayrılan İngiltere, son mağlubiyetini EURO 1968 yarı finalinde yaşadı.

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Bağımsız bir ülke olarak ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan Sırbistan, Yugoslavya adı altında beş kez turnuvada boy gösterdi ve en iyi derecelerini 1960 ile 1968'de final oynayarak aldı.

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Son olarak Yugoslavya adı altında 2000'de Avrupa Şampiyonası'na katılan Sırbistan, çeyrek finalde Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve turnuva tarihinde bir maçta en fazla gol yiyen takım oldu.


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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ülkeler arasında eleme gruplarındaki gollerinin en büyük kısmını kafa vuruşlarıyla kaydeden takım Sırbistan'dı (%33; 5/15).

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11'inci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan İngiltere, turnuvada şampiyonluk yaşayamayan ülkeler arasında en fazla maça çıkan takım konumunda (38 maç).


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Seri penaltılar hariç Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 18 maçın sadece birini kaybeden İngiltere (10G 7B), tek mağlubiyetini EURO 2016'nın son 16 turunda İzlanda'dan aldı (1-2).

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2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 20 puan toplayan ve grubunu lider bitiren İngiltere (6G 2B), büyük turnuvalar öncesinde yer aldığı son sekiz eleme grubunu da zirvede tamamladı.

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Son üç büyük turnuvada İngiltere santrforu Harry Kane'den daha fazla gol atan Avrupalı bir oyuncu bulunmuyor (12; Kylian Mbappe ile eşit).

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İngiltere'nin başında dördüncü kez bir büyük turnuvada boy göstermeye hazırlanan Gareth Southgate (2018 Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası & 2022 Dünya Kupası), EURO 1996'da İngiltere formasıyla 510 dakikanın tamamında sahada kalan üç oyuncudan biriydi (David Seaman & Tony Adams).

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Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla forma giyen Sırp oyuncu konumunda (7 maç; 1984-2000).


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SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SIRBİSTAN

1 Predrag Rajkovic

2 Strahinja Pavlovic

3 Nemanja Stojic

4 Nikola Milenkovic

25 Filip Mladenovic

14 Andrija Zivkovic

17 Ivan Ilic

20 Sergej Milinkovic-Savic

22 Sasa Lukic

7 Dusan Vlahovic

9 Aleksandar Mitrovic


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İNGİLTERE

1 Aaron Ramsdale

2 Kyle Walker

3 Kieran Trippier

5 John Stones

6 Marc Guehi

4 Declan Rice

8 Kobbie Mainoo

10 Philip Foden

11 Anthony Gordon

7 Cole Palmer

9 Harry Kane



#Sırbistan
#İngiltere
#Avrupa Şampiyonası
#EURO 2024
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