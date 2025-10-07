Şoke eden detay: İlk 20'de Fenerbahçe'den sadece bir oyuncu var

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 8 haftada elde ettiği 16 puanla milli araya lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde de oynadığı 2 maçta 3 puan toplayabildi. Fenerbahçe’nin mevcut durumu istatistiklere de net şekilde yansıdı.
Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç’un kurduğu tarihin en pahalı kadrosu büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Samsun deplasmanında beraberliği zor kurtaran sarı-lacivertli takımda milyonluk yıldızların performansı tartışma konusu oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de transfer döneminde 6 satın alma, 2 kiralama için 96 milyon euro harcandı ancak kurulan takımın sahadaki performansı büyük hayal kırıklığına neden oldu.
21 milyon euro ile transferin en maliyetli ismi olan ve sadece bir sezonluğuna kiralanan Jhon Duran, sürekli sakatlık haberleriyle gündemde.
Geleceğe dönük yatırım adı altında 18 milyon euroya satın alınan Nene’nin performansı henüz beklentileri karşılayamadı.
Takımın Duran’dan sonra en değerlisi, bir diğer kiralık Alvarez, Barcelona görmüş Semedo, dünya yıldızı kaleci Ederson, sahada farklarını yansıtamadı.
Dişe dokunur performans sergileyen tek isim ise kaptanlığa getirilen Milan Skriniar oldu.
Fenerbahçe’nin mevcut durumu istatistiklere de net şekilde yansıyor. SofaScore’un Süper Lig maçlarını baz alarak yaptığı "Pozisyon aksiyon değerleri" ölçümlerinde ilk 20’ye giren tek sarı-lacivertli oyuncu Milan Skriniar oldu.
Süper Lig’deki bütün takımları kapsayan bu değerlendirme, oyuncunun kendi pozisyonunun gerekliliklerini yerine getirme düzeyine göre yapılıyor.
Skriniar’ın üçüncü sıradan girdiği listenin zirvesinde kaleci Uğurcan yer alırken, hemen arkasında takım arkadaşı Barış Alper bulunuyor. Skriniar, ilk 20’de Fenerbahçe’yi tek başına temsil ederken, sarı-lacivertli formayla ilk sınavına Samsun’da çıkan kaleci Tarık Çetin 21. sırada yer alıyor.
Yeni transferlerden Fenerbahçe’ye geldikten sonra piyasa değerini artıran sadece iki isim var. Brown, 7 milyondan 10’a, Nene ise 12 milyondan 17 milyona çıktı. Jhon Duran sabit kalırken, diğerleri geriledi.