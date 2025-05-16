Solskjaer üç ismin biletini kesti! Gelecek sezon olmayacaklar

Bu sezon Süper Lig ve kupada umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, üç ismin biletini kesti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiraladığı Al-Musrati için Fransız ekibinden karar çıktı.
Monaco 1 milyon Euro kiralama bedeli ödediği ve 8 milyon Euro opsiyonu olan Al-Musrati için bu hakkını kullanmama kararı aldı.
Geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan Al-Musrati, yeni sezon öncesi Beşiktaş'a dönecek ancak Libyalı futbolcu, Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlıların planları arasında yok.
Ön liberoya Patrick Berg'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, Al-Musrati'nin takımda kalmasına sıcak bakmıyor.
Beşiktaş 11 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Al-Musrati'yi ilk planda makul bir bedelle satmaya çalışacak. Aksi durumda tecrübeli futbolcunun bir kez daha satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde.
Öte yandan Jackson Muleka ve Jean Onana da gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacak.
Al-Kholood'un 1.5 milyon euro ödeyerek Muleka'nın, Genoa'nın ise 1.2 milyon Euro ödeyerek Jean Onana'nın opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Söz konusu iki isim de Solskjaer'in planları arasında yer almıyor.