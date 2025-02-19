Solskjaer'le birlikte yeniden doğdular! İki yıldızda flaş değişim

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle birlikte, taraftarın tepki gösterdiği iki yıldız adeta yeniden doğdu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın kötü giden sezonunda taraftarların en çok tepki gösterdiği iki isim olan Arthur Masuaku ve Joao Mario, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in getirilmesinin ardından adeta yeniden doğdu.
Trabzonspor maçında bu sezonki 6. asistini yapan Masuaku, geçtiğimiz günlerde başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmeler sonucunda "Belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik uzar" maddesinin sözleşmesinden kaldırılmasına onay vermişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Mario ise Solskjaer'in güvenip en çok süre verdiği isimlerden oldu.
Yeni hocasından önce yalnızca 1 asisti bulunan tecrübeli isim, onun döneminde ise kısa sürede 3 gol, 1 asist kaydetti.
32 yaşındaki Portekizli orta saha, performansını iyileştirirken taraftarların da yavaş yavaş gözüne girmeyi başardı.