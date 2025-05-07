Spaletti’den Icardi itirafı: ‘Wanda Nara'nın sözlerini açıklamasını istedim’

Yönetilemez bir durumdu. İleriye gitmenin hiçbir yolu yoktu. Ona birkaç şey söylemek ve kaptanlık bandını alıp Handanovic'e vermek zorundaydım. Kulüp de kararı sessizce destekledi. Mauro bunu kötü karşıladı, çok kötü karşıladı. Takımı bir arada tutmak için Icardi'yi kaybettim. Hem bir adamı, hem de iyi bir oyuncuyu..."



