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Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu: Dev derbiye sahne olacak

Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu: Dev derbiye sahne olacak

Haber Merkezi
00:1815/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından, Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu. Süper Kupa, dev derbiye sahne olacak.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, 5 sezon sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Ziraat TGaziantep Stadı'nda yapılan final maçına hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, ikinci yarıya da hızlı başladı. Maçın 46. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Okan Buruk'un öğrencileri, oyunu tamamen kontrolüne aldı.

Nijeryalı yıldız, 63. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde çok fazla maç oynayan futbolcularını dinlendirmek için peş peşe değişiklikler yaptı.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından, Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.

Bilindiği üzere yeni sezonda Süper Kupa dörtlü final şeklinde oynanacak.

Galatasaray'ın Süper Lig’i şampiyon tamamladığı takdirde Süper Kupa eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü (Beşiktaş/Samsunspor)

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