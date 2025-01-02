Süper Lig devi Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istiyor: Resmi açıklama geldi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, performanslarıyla sezona damga vuran Berke Özer ve Ahmed Kutucu'ya ilgi olduğunu duyurdu. Kulaksız, katıldığı bir programda Süper Lig devinin iki futbolcu için bilgi aldığını söyledi.
Galatasaray ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Avrupa çıkarması yapan sarı-kırmızılılar, transfer görüşmeleri yaptığı Mikautadze ve Paulo Dybala'dan olumsuz dönüş aldı.
Rotasını yurt içine çeviren Galatasaray, Eyüpspor'dan iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların performanslarıyla sezona damga vuran Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun durumunu sorduğu ortaya çıktı.
AHMED KUTUCU VE BERKE ÖZER GALATASARAY'A MI GİDİYOR?
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Galatasaray, Berke Özer ve Ahmed Kutucu için bilgi aldı. Resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.
Berke Özer'in sözleşme detaylarını açıklayan Kulaksız, "Berke Özer için transferde söz hakkı Eyüpspor'da. Sonraki satıştan Fenerbahçe'nin %40 payı var. Kârdan pay." dedi.
Sözlerini "Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı almış olduğumuz 1 puan bizim için çok değerliydi. Spekülasyonlara karşı en güzel cevabı oyuncularımız sahada göstermiş oldu." diyerek noktaladı.