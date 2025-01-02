Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devi Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istiyor: Resmi açıklama geldi

Süper Lig devi Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i istiyor: Resmi açıklama geldi

22:202/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, performanslarıyla sezona damga vuran Berke Özer ve Ahmed Kutucu'ya ilgi olduğunu duyurdu. Kulaksız, katıldığı bir programda Süper Lig devinin iki futbolcu için bilgi aldığını söyledi.

Galatasaray ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor.


Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Avrupa çıkarması yapan sarı-kırmızılılar, transfer görüşmeleri yaptığı Mikautadze ve Paulo Dybala'dan olumsuz dönüş aldı.


Rotasını yurt içine çeviren Galatasaray, Eyüpspor'dan iki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Sarı-kırmızılıların performanslarıyla sezona damga vuran Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun durumunu sorduğu ortaya çıktı.

AHMED KUTUCU VE BERKE ÖZER GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Galatasaray, Berke Özer ve Ahmed Kutucu için bilgi aldı. Resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.




Berke Özer'in sözleşme detaylarını açıklayan Kulaksız, "Berke Özer için transferde söz hakkı Eyüpspor'da. Sonraki satıştan Fenerbahçe'nin %40 payı var. Kârdan pay." dedi.

Sözlerini "Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı almış olduğumuz 1 puan bizim için çok değerliydi. Spekülasyonlara karşı en güzel cevabı oyuncularımız sahada göstermiş oldu." diyerek noktaladı.

#Trendyol Süper Lig
#Transfer
#Berke Özer
#Ahmed Kutucu
#Eyüpspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ferdi Tayfur neden öldü, hastalığı neydi?