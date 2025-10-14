Süper Lig devi İrfan Can Kahveci'yi istiyor: Oyuncu tamam karar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin adı transferde anılıyor. Milli futbolcu için Süper Lig devi harekete geçti. Kulüplerin anlaşması halinde 30 yaşındaki orta saha transfere sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de alınan karar neticesinde İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.
Milli Takım'dan sakat dönen ve Samandıra'yla ilişiği kesilen İrfan Can için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde ezeli rakibe transferinin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu yazıldı.
Sezon başında Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna Beşiktaş, İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Yaz transfer döneminde de milli oyuncuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, teklifini yapacak. Kulüplerin anlaşması halinde İrfan Can, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan milli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bu sezon toplamda 12 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı veremedi.