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Süper Lig tarihinde bir ilk olacak: Okan Buruk gün sayıyor!

Süper Lig tarihinde bir ilk olacak: Okan Buruk gün sayıyor!

12:166/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Üst üste 3. şampiyonluğa koşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de tarihe geçmek için gün sayıyor. Buruk, Galatasaray’ın şampiyon olması halinde bir ilk yaşayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in tüm şifrelerini çözdü. Başarılı çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde 4. lig şampiyonluğuna çok yakın.


Daha önce Başakşehir'in başında 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022-2023 sezonunda altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar kazandığı Galatasaray'ın başına geçti. Burada üst üste iki şampiyonluk yaşayan Buruk, üçüncüsüne ulaşmaya çok yaklaştı.


İKİ TARİHİ SERİ TEK ADAM



Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 1996-2000 arası üst üste 4 şampiyonluk yaşamıştı. Teknik direktör olarak da üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Okan Buruk, Türkiye'de iki seriyi yapan ilk isim olacak.


AMBARGO KOYDU


Son haftada 4 puan toplaması halinde teknik direktörlük kariyerindeki dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Buruk, oyunculuğunda da sayısız başarı elde etti.


Futbolculuk döneminde de 7 kez Süper Lig şampiyonluğu gören Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.


Sahanın iki tarafından da kupalara ambargo koyan Buruk, Galatasaray'ın başarısında en kritik isim oldu.

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