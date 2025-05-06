Süper Lig tarihinde bir ilk olacak: Okan Buruk gün sayıyor!

Daha önce Başakşehir'in başında 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022-2023 sezonunda altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar kazandığı Galatasaray'ın başına geçti. Burada üst üste iki şampiyonluk yaşayan Buruk, üçüncüsüne ulaşmaya çok yaklaştı.



