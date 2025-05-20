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Süper Lig'de acı tablo: Kötü istatistikte zirvedeyiz

Süper Lig'de acı tablo: Kötü istatistikte zirvedeyiz

17:0020/05/2025, الثلاثاء
G: 20/05/2025, الثلاثاء
AA
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Trendyol Süper Lig, 2024-25 sezonunda maç başına en fazla "uzatma süresi" eklenen lig oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin en üst düzey liglerindeki ortalama uzatma süreleri verildi.

Süper Lig, 2024-25 sezonunda "karşılaşmaları en fazla uzayan lig" listesinin başında yer aldı. Avrupa'nın önde gelen ilk 10 liginde maç başına eklenen "ortalama uzatma süreleri" şöyle:

1-) Süper Lig: 10 dakika 27 saniye

2-) Premier Lig (İngiltere): 9 dakika 46 saniye

3-) Ligue 1 (Fransa): 9 dakika 25 saniye

4-) LaLiga (İspanya): 9 dakika 6 saniye

5-) Portekiz Ligi: 9 dakika 4 saniye

6-) Belçika Pro Lig: 8 dakika 48 saniye

7-) Çekya Ligi: 7 dakika 58 saniye

8-) Bundesliga (Almanya): 7 dakika 53 saniye

9-) Eredivisie (Hollanda): 7 dakika 34 saniye

10-) Serie A (İtalya): 7 dakika 12 saniye

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