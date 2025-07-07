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Süper Lig’de Attila Szalai bombası: Geri dönüyor!

Süper Lig’de Attila Szalai bombası: Geri dönüyor!

10:067/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig ekibi, eski Fenerbahçeli stoper Attila Szalai’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Macar futbolcu Attila Szalai'nin adı Kasımpaşa ile anılıyor.


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bonservisi Hoffenheim'da bulunan Macar stoper, Kasımpaşa'yla görüşmek için İstanbul'a gelecek. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yaptığı belirtilmişti.


13 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



Attila Szalai, Apollon Limassol takımında Fenerbahçe'ye 2021 yılında 3.86 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe'de çıkışa geçen futbolcu, 2023 yılında Hoffenheim'a 12.30 milyon Euro karşılığında satılmıştı.


Hoffenheim'da bir türlü isteneni veremeyen Macar stoper, Freiburg ve Standart Liege'de kiralık dönemler geçirdi. Bu sırada Szalai'nin transfer market değeri 12 milyon Euro'dan 1.70 milyon Euro'ya kadar geriledi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamayan Szalai, kış transfer döneminde Standart Liege'ye kiralandı. Macar stoper burada da yalnızca 5 maçta süre aldı.

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