Svensson gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

'Genç oyuncuların rol modeli'

"Bu tesadüf oldu. Genelde Türk basınında hocalar gelmeden önce çok haber çıkar. Ben hiç haber görmedim. Benim için sürpriz oldu. Hocayı Norveç'te herkes tanıyor. Genç oyuncuların rol modeli. O fotoğraf çekildiği zaman ben 14 yaşındaydım ve bir kamptaydık. Hocamdan çok şey öğrendim. Benim için de bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek çok güzel bir duygu. Umarım bizim için iyi olacak bu birliktelik."