Svensson gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

Beşiktaş forması giyen Norveçli Jonas Svensson, Athletic Bilbao maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Başarılı futbolcu, yıllar öncesinde Ole Gunnar Solskjaer ile çekildiği fotoğrafın hikayesini anlattı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcu Jonas Svensson, yarın oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
Jonas Svensson'un öne çıkan açıklamaları:
'İyi bir durumda değiliz'
"Ligde çok iyi dönemden geçmiyoruz. İyi bir durumda değiliz. Avrupa da bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir maç çıkarıp kazanmak istiyoruz. Avrupa'da bir sonraki tura geçmek için elimizden geleni yapacağız."
'Genç oyuncuların rol modeli'
"Bu tesadüf oldu. Genelde Türk basınında hocalar gelmeden önce çok haber çıkar. Ben hiç haber görmedim. Benim için sürpriz oldu. Hocayı Norveç'te herkes tanıyor. Genç oyuncuların rol modeli. O fotoğraf çekildiği zaman ben 14 yaşındaydım ve bir kamptaydık. Hocamdan çok şey öğrendim. Benim için de bir rol modeldi. Onunla başka bir ülkede denk gelmek çok güzel bir duygu. Umarım bizim için iyi olacak bu birliktelik."