Szymanski'nin menajerinden ayrılık itirafı: Jose Mourinho devreye girdi

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski hakkında dikkat çekici bi detay ortaya çıktı. Szymanski'nin menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Oyuncunun menajeri Piekarski, Kanal Sportowy'ye açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:
"Sebastian, eylül ayı başında Fenerbahçe'den ayrılacak ve 5 büyük ligden birine gidecekti."
"Ancak Jose Mourinho buna engel oldu."
Szymanski Fenerbahçe formasıyla 119 maça çıktı.
Polonyalı oyuncu bu maçlarda 21 gol, 30 asistlik katkı sağladı.