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Tadic üzerine yürümüştü: Talisca o soruya cevap verdi

Tadic üzerine yürümüştü: Talisca o soruya cevap verdi

11:0410/05/2025, Saturday
G: 10/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir FK’yı 4-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısının bitimiyle birlikte Talisca ve Tadic arasında gerilim yaşandı. Sırp oyuncu Brezilyalı yıldızın üzerine yürüdü. Maç sonrası Talisca kendisine yöneltilen Tadic sorusuna yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.


Mücadeleyi değerlendiren Talisca, "Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık.


Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık." ifadelerini kullandı.

"TADIC İLE ARAMIZDA HERHANGİ BİR ŞEY YOK"



Dusan Tadic ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Talisca, "Maç içinde bunlar olabiliyor.


Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda." cevabını verdi.

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