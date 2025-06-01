Takımlarımızın Avrupa rotası belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. 5 takımımız gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. İşte takımlarımızın UEFA organizasyonlarındaki rotaları:
Süper Lig'de 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı kazandı.
Sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertliler, bu turu geçerse lig aşamasına kalmak için bir de play-off maçı oynayacak.
Sezonun flaş takımı Samsunspor, Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi böylece UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.
Ligin 4'üncüsü Beşiktaş ise 2. ön eleme turundan UEFA Avrupa Ligi bileti almaya çalışacak.
Süper Lig 5'incisi Başakşehir, ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek. Turuncu-lacivertliler Konferans'a 2. ön eleme turundan katılacak.