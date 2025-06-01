Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Takımlarımızın Avrupa rotası belli oldu

Takımlarımızın Avrupa rotası belli oldu

21:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. 5 takımımız gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. İşte takımlarımızın UEFA organizasyonlarındaki rotaları:

Süper Lig'de 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı kazandı.

Sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Sarı-lacivertliler, bu turu geçerse lig aşamasına kalmak için bir de play-off maçı oynayacak.


Sezonun flaş takımı Samsunspor, Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi böylece UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.



Ligin 4'üncüsü Beşiktaş ise 2. ön eleme turundan UEFA Avrupa Ligi bileti almaya çalışacak.







Süper Lig 5'incisi Başakşehir, ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek. Turuncu-lacivertliler Konferans'a 2. ön eleme turundan katılacak.

#UEFA
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Beşiktaş
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler: Kurban kesimi nasıl yapılmalı? Diyanet 10 maddede açıkladı