Tarihi galibiyeti böyle tebrik ettiler: İşte Galatasaray'ı kutlayan tek Süper Lig takımı!

07:411/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta oynanan nefes kesen mücadelede Galatasaray, İngiltere'nin dev kulübü Liverpool'u 1-0'la devirerek Türk futbol tarihine altın bir sayfa ekledi. Galibiyet sonrası Süper Lig ekiplerinden tek takım Galatasaray’ı tebrik etti. İşte detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında tarihi bir galibiyete imza attı.


Sarı-kırmızılılar dün akşam evinde İngiltere’nin dev kulübü Liverpool’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.


Galibiyet golü dakika 28’de Victor Osimhen’den geldi. 

Süper Lig’de 7’de 7 ile namağlup devam eden Okan Buruk’un öğrencileri, Avrupa’da ilk galibiyetini alarak moral depoladı.


Galatasaray’ın aldığı tarihi galibiyete ise Süper Lig’den tek takımdan tebrik geldi.


Fatih Karagümrük Spor Kulübü, X platformu resmi hesabından sarı-kırmızılıları tebrik eden bir mesaj yayınladı. İşte o paylaşım...


Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'ı tebrik mesajı

