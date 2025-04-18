Tecrübeli yorumcudan Galatasaraylı yıldıza çok sert sözler: 'Futbol sahtekarlığı'

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli yorumcudan, Galatasaraylı yıldıza sert bir yorum geldi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6 yaptı.
Karşılaşma sonrasında Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Galatasaraylı yıldız ve maçın hakemi Mehmet Türkmen hakkında sert ifadeler kullandı.
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Barış iki adım attı sonra düşmeye karar verdi ve düştü. Sonra hakeme baktı, hakem vermedi."
"Hakem de bu pozisyona seyirci kaldı."
"Benim de çıldırdığım nokta bu. Net sarı kartlık pozisyon. Bunun yorumu yok."
"Futbol sahtekârlığı. Bunun yaptığı, pozisyon hırsızlığı."
"Yaptırmayın hakem kardeşim. Bugün sarı kart vermezsen, yarın seninle top gibi oynarlar."
"Bu sarı kartları atlamayın. Bunlar sizinle oynayan topçular. Kendinizle oynatmayın."
"Sizi bunlar maymun yaparlar."
"Bir de gelir konuşurlar seninle. Sırtını sıvazlarlar."