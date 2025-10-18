Tedesco'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Yerine oynatacağı ismi belirledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcı, yıldız ismin yerine oynatacağı oyuncuyu da belirledi.

1 /6 ﻿Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

2 /6 Milli ara dönüşü ilk maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, lige verilen arada sistemi üzerine uzun uzun çalışma fırsatı buldu.

3 /6 Sabah'ta yer alan habere göre, Domenico Tedesco tıpkı Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'da yaptığı gibi Kerem Aktürkoğlu'nu ileri uçta kullanmayı planlıyor.



4 /6 En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan İtalyan teknik adam, Faslı golcüyü ise kulübeye çekecek.

5 /6 Tedesco'nun Kerem'in ileri uca geçmesiyle sol kanatta açılacak boşluğa ise Dorgeles Nene'yi monte edeceği ifade edildi.