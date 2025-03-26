TFF Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararını verdi: İlk istifa geldi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. TFF, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili kararını verdi. Bu karar sonrasında yönetimden ilk istifa geldi.
Süper Lig'in 29. haftası önemli bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Her iki kulüp de bu karşılaşmaya yabancı hakem atanmasını talep ediyor.
Daha önce Galatasaray-Fenerbahçe maçına Slavko Vincic atandığı için, Beşiktaş tarafı bu karşılaşmanın da kesinlikle yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini istiyor.
Fakat Türkiye Futbol Federasyonu dün yapılan toplantı sonrasında yabancı hakem için kararını verdi.
Yapılan toplantıda bu sezon için başka bir yabancı hakemin Süper Lig'de görev yapmayacağı kararı alındı.
HT Spor'da yer alan habere göre; TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı bu karara tepki gösterdi.
Haberde Kazancı'nın, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa ettiği ifade edildi.
Konuyla ilgili bir açıklama da yapan Ceyhun Kazancı, şu ifadeleri kullandı:
"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."