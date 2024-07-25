TFF duyurdu: Süper Lig'de yeni sezonda hangi hakemler görev alacak? İşte 2024-2025 sezonu hakemleri...

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu. MHK'nın belirlediği listede 25 orta hakem, 13 VAR hakemi yer aldı. Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Peki, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda hangi hakemler düdük çalacak, kimler görev aldı? İşte sorunun cevabı.

1 / 11 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

2 / 11 TFF'den yapılan açıklamaya göre, MHK yeni sezonda düdük çalacak hakemleri belirledi.

3 / 11 MHK'nin belirlediği yeni sezonda 25 kişilik orta hakem listesinde şu isimler yer aldı;

4 / 11 Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).

5 / 11 Video Yardım Hakem (VAR) listesinde ise şu 13 hakem bulunuyor:

6 / 11 Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat (Ankara), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya), Özgür Yankaya (Edirne), Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Öztoprak (İstanbul), Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç (İzmir), Alper Çetin (Kocaeli), Koray Gençerler (Manisa), Erkan Engin (Sakarya), Bülent Birincioğlu (Trabzon).

7 / 11 Süper Lig yeni sezon yardımcı hakemleri ise şu şekilde;

8 / 11 Furkan Ürün, Mert Bulut, Murat Temel, Anıl Usta, Hakan Karabalcık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Serkan Olguncan, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin Aydın, Bilal Gölen, Hakan Yemişken, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan, Ali Tuna, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan, Ogün Kamacı, Serkan Ok, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan, Ali Can Alp, Bersan Duran, Cevdet Kömürcüoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak, İbrahim Bozbey, İlker Takpak, Mustafa Savranlar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık, Samet Çavuş, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık, Suat Güz, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

9 / 11 Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı.

10 / 11 Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu.