TFF ve MHK'ye sert tepki: 'Şampiyon olmamıza engel oluyorlar'

Her maç öncesinde yaşadıkları tedirginliğin, maçlarda takımın üzerindeki hakem triosu baskısı son haftalarda arttığı, Play Off umutları için sahaya çıkan İstanbulspor maçında da zirve yaptığı ifade edilen açıklamada, " Süper Lig’den iki kez düşürülen, Play Off oynadığı sezonda her türlü oyunlarla şampiyonluğu engellenen Erzurumspor’un karşısında bugün dirençli bir orta hakem ve sağlam bir VAR hakemi vardı. İletişim dili sıkıntılı, üslup problemi olan, futbolu bilmeyen insanların hakemlik yaptığı ortamda çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. Olan, taraftarların umutlarına, hakkıyla sahada ter döken oyuncuların emeğine, bu hakemler yüzünden de gerçekten gelecek vaat eden pırıl pırıl hakemlere oluyor. Aynı zamanda olan, adalet ortamı sağlanacağına inanan bizlerin, hakemlerin sahada gördüklerini çalacaklarına inandırılan bizlerin, bir şeylerin değişeceğine inandırılan ama hiç bir şeyin değişmediğini görüp hayal kırıklığı yaşayan bizlerin inancına ve güvenine de oluyor" denildi.