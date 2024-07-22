TFF yeni kararlar aldı: Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde ilk toplantı bugün Riva'da gerçekleşti. Türk futbolundaki sorunların ele alındığı toplantıda; yabancı kuralı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop hakkında yeni kararlar alındı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kurullar, önemli konu başlıklarıyla bugün Riva'da toplantı.
Gerçekleşen toplantıda Türk futbolundaki sorunlarının başında gelen yabancı kuralı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop konusunda yeni kararlar alındı.
Ajansspor'un haberine göre; İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki yeni Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Ferhat Gündoğdu'nun getirilmesine karar verdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevinin başında kalması yönünde karar alındı.
A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop yerine Ceyhun Kazancı getirildi.
Hamit Altıntop'un geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda “Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar benim Türk futboluna ihtiyacım yok.” sözleri tartışmaya yol açmıştı.
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