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Spor

TFF yeni kararlar aldı: Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı değişti!

19:35 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:45 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde ilk toplantı bugün Riva'da gerçekleşti. Türk futbolundaki sorunların ele alındığı toplantıda; yabancı kuralı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop hakkında yeni kararlar alındı. İşte detaylar...

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Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kurullar, önemli konu başlıklarıyla bugün Riva'da toplantı.

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Gerçekleşen toplantıda Türk futbolundaki sorunlarının başında gelen yabancı kuralı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop konusunda yeni kararlar alındı.


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Ajansspor'un haberine göre; İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki yeni Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Ferhat Gündoğdu'nun getirilmesine karar verdi. 

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevinin başında kalması yönünde karar alındı.

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A Milli Takım Sorumlusu görevine Hamit Altıntop yerine Ceyhun Kazancı getirildi. 

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Hamit Altıntop'un geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda “Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar benim Türk futboluna ihtiyacım yok.” sözleri tartışmaya yol açmıştı.

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SÜPER LİG'DE YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?


Mehmet Büyükekşi döneminde uygulamaya koyulan '12 yabancı oyuncu' kuralı, yeni yönetim tarafından kaldırıldı.



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SÜPER LİG'DE YABANCI SAYISI KAÇ OLDU?


Yeni sezonda Süper Lig takımları, maç kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek.



#Türkiye Futbol Federasyonu
#Yabancı kuralı
#MHK Başkanı
#Hamit Altıntop
#Ceyhun Kazancı
19 dakika önce
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