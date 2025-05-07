Thierry Henry Barcelona yenilgisi sonrası çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Inter evinde Barcelona’yı uzatmalarda 4-3 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından efsane futbolcu Thierry Henry taraftarlara tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Inter ile Barcelona arasında oynanan heyecan dolu mücadelede, San Siro tribünlerinde yaşanan bir olay gündeme damga vurdu.
Maçın 87. dakikasında Raphinha'nın attığı golle Barcelona 3-2 öne geçince, bazı Inter taraftarları umudu kaybederek stadyumu terk etti. Ancak maçın ilerleyen dakikalarında yaşananlar, erken ayrılan taraftarlar için tam bir hayal kırıklığı oldu.
CBS Sports Golazo kameraları, biletleri olmasına rağmen dışarı çıktıktan sonra güvenlik kuralları gereği tekrar içeri alınmayan taraftarları kayda aldı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, ABD'li kanalda yorumculuk yapan eski Fransız yıldız Thierry Henry'den sert bir tepki geldi.
"İçeri almamaları doğruydu. Stadyumda kalmaları gerekirdi. Maç daha bitmemişti. Ne biçim taraftarsınız?" sözleriyle Inter taraftarlarının erken çıkışını eleştirdi.
Futbolun ne kadar öngörülemez olduğunu ise 90+3. dakikada Francesco Acerbi'nin attığı gol bir kez daha gösterdi.
Bu golle Inter durumu 3-3'e getirip maçı uzatmalara taşırken, dışarı çıkan taraftarlar stadyumdan yükselen coşkuyu dışarıdan izlemek zorunda kaldı. Bir kısmı geri dönmeye çalışsa da içeri alınmadı ve tarihi anları kaçırmış oldular.