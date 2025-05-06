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Tolunay Kafkas’ın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde bir ilk!

Tolunay Kafkas’ın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde bir ilk!

14:056/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bir dönem U21 milli takımın hocalığını yapan deneyimli isim Tolunay Kafkas’ın yeni adresi belli oldu. 57 yaşındaki teknik adam kariyerinde bir ilki yaşayacak.

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Tolunay Kafkas, 18 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilki yaşamaya hazırlanıyor.


Fanatik'in haberine göre Belçika ekiplerinden Beerschot, teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ı getirmeyi planlıyor.


Başkanlığını Selahattin Baki'nin yaptığı Beerschot, Tolunay Kafkas ile görüşmelere başladı. Deneyimli teknik adam, anlaşma sağlanması halinde kariyerinde ilk kez yurt dışında takım çalıştıracak


Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Kayserispor'da başlayan Tolunay Kafkas daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Trabzonspor, Karabükspor, Kayserispor, Akhisarspor, Türkiye U21, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.


57 yaşındaki teknik adam, milli takımda altyapı koordinatörlüğü ve altyapı direktörlüğü görevlerini de üstlendi.


#Tolunay Kafkas
#Fatih Karagümrük
#Beerschot
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