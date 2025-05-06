Tolunay Kafkas’ın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde bir ilk!

Bir dönem U21 milli takımın hocalığını yapan deneyimli isim Tolunay Kafkas’ın yeni adresi belli oldu. 57 yaşındaki teknik adam kariyerinde bir ilki yaşayacak.

1 /5 Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Tolunay Kafkas, 18 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilki yaşamaya hazırlanıyor.



2 /5 Fanatik'in haberine göre Belçika ekiplerinden Beerschot, teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ı getirmeyi planlıyor.



3 /5 Başkanlığını Selahattin Baki'nin yaptığı Beerschot, Tolunay Kafkas ile görüşmelere başladı. Deneyimli teknik adam, anlaşma sağlanması halinde kariyerinde ilk kez yurt dışında takım çalıştıracak



4 /5 Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında Kayserispor'da başlayan Tolunay Kafkas daha sonra sırasıyla Gaziantepspor, Trabzonspor, Karabükspor, Kayserispor, Akhisarspor, Türkiye U21, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.

