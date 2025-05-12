Tomasz Kwiatkowski kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı?

Kasımpaşa - Galatasaray (2025): VAR hakemi olarak görev yaptı. Bu maçta verilen bir penaltı kararı tartışma yarattı; Ahmet Çakar, Cuesta’nın pozisyonunun hatalı olduğunu ve Kwiatkowski’yi “vasıfsız” olarak nitelendirdi.





Samsunspor-Galatasaray (11 Nisan 2025): VAR hakemi olarak görev yaptı. Bu maçta Galatasaray lehine bir penaltı pozisyonunda hakemi monitöre çağırmaması tartışıldı.





Beşiktaş-Başakşehir (12 Nisan 2025): VAR hakemi olarak görev aldı, bu maçta da kararları bazı taraftarlarca sorgulandı.











