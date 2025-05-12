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Tomasz Kwiatkowski kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı?

Tomasz Kwiatkowski kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı?

17:1312/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oldu. Peki Tomasz Kwiatkowski kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor finalinin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.


Tomasz Kwiatkowski kimdir, nereli, hangi maçlarda görev aldı?


Tomasz Kwiatkowski, Polonyalı bir futbol hakemidir ve özellikle Video Yardımcı Hakem (VAR) uzmanlığıyla tanınır. Aşağıda, kimliği, yaşı ve görev aldığı maçlarla ilgili detaylı bilgiler verilmiştir:




Tam Adı: Tomasz Kwiatkowski

Doğum Tarihi: 25 Şubat 1978

Doğum Yeri: Varşova, Polonya

Uyruk: Polonyalı

Meslek: Futbol hakemi, özellikle VAR hakemi olarak uzmanlaşmış

Federasyon: Mazovya Futbol Federasyonu’na bağlı

Kariyer Başlangıcı: 2014’ten itibaren Polonya Ekstraklasa’da hakemlik yapmaya başladı.

FIFA Statüsü: 2021’den itibaren FIFA VAR kokartı taşımaktadır.


Kwiatkowski, Polonya’nın üst düzey ligi Ekstraklasa’da düzenli olarak maç yöneten bir hakemdir ve uluslararası turnuvalarda VAR hakemi olarak görev almıştır. Orta saha hakemliğinden çok VAR uzmanlığıyla öne çıkar ve kararlarıyla zaman zaman tartışma konusu olmuştur.


2 GALATASARAY MAÇINDA GÖREV ALMIŞTI



Kwiatkowski, 2024-25 sezonunda Türkiye Süper Lig’de konuk VAR hakemi olarak görev almıştır. Özellikle Galatasaray maçlarında dikkat çekmiştir:


Kasımpaşa - Galatasaray (2025): VAR hakemi olarak görev yaptı. Bu maçta verilen bir penaltı kararı tartışma yarattı; Ahmet Çakar, Cuesta’nın pozisyonunun hatalı olduğunu ve Kwiatkowski’yi “vasıfsız” olarak nitelendirdi.


Samsunspor-Galatasaray (11 Nisan 2025): VAR hakemi olarak görev yaptı. Bu maçta Galatasaray lehine bir penaltı pozisyonunda hakemi monitöre çağırmaması tartışıldı.


Beşiktaş-Başakşehir (12 Nisan 2025): VAR hakemi olarak görev aldı, bu maçta da kararları bazı taraftarlarca sorgulandı.




#Trabzonspor
#Galatasaray
#Tomasz Kwiatkowski
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