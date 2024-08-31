Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yönetim çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili kulüp, yeni teknik direktör konusunda mutlu sona yakın. İşte detaylar...
Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, yeni teknik adam için çalışmalarına hız verdi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı sonrası takımı eski Trabzonspor futbolcusu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye emanet etmek istiyor.
Tekke ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydeden Trabzonspor, 46 yaşındaki hocadan olumlu yanıt aldı.
Trabzonspor'a gelmek isteyen Tekke, Alanyaspor ile görüşecek.
Alanyaspor'un Fatih Tekke'ye kolaylık sağlayacağı ve imzaların atılacağı öğrenildi.