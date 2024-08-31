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Spor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

19:12 - 31/08/2024 samedi
Güncelleme: 19:40 - 31/08/2024 samedi
Yeni Şafak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası yönetim çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili kulüp, yeni teknik direktör konusunda mutlu sona yakın. İşte detaylar...

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Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.


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Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, yeni teknik adam için çalışmalarına hız verdi. 

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Bordo-mavililer, Abdullah Avcı sonrası takımı eski Trabzonspor futbolcusu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye emanet etmek istiyor.

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Tekke ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydeden Trabzonspor, 46 yaşındaki hocadan olumlu yanıt aldı.

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Trabzonspor'a gelmek isteyen Tekke, Alanyaspor ile görüşecek.

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Alanyaspor'un Fatih Tekke'ye kolaylık sağlayacağı ve imzaların atılacağı öğrenildi.

#Trabzonzspor
#Fatih Tekke
#Trendyol Süper Lig
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