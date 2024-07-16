Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün? 2024-2025 yaz transfer sezonu bitiş tarihi

2024-2025 yaz transfer sezonu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 24 Haziran Pazartesi günü başlayan yaz transfer sezonu eylül ayında sona erecek. Bu kapsamda Süper Lig takımları yeni sezona en iyi kadro ile çıkmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Futbolseverler ise ‘’2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün?’’ sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar.

1 / 8 2024-2025 yaz transfer sezonu devam ediyor.



2 / 8 Süper Lig’de yeni sezonda boy gösterecek 19 takım yurtiçi ve yurtdışı transfer arayışlarını sürdürüyor.

3 / 8 Geçen sene ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, yaz transfer sezonuna renklerine bağladı futbolcularla damga vurdu.



4 / 8 Siyah-beyazlılar son olarak İtalyan golcü Ciro Immobile’yi transfer etti.

5 / 8 Son şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe ise yıldız transfer arayışlarını sürdürüyor.



6 / 8 Milyonlarca futbolsever ise transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor.



7 / 8 2024-2025 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ GÜN?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

