Transferi son anda gerçekleşmemişti! Fenerbahçe'de Cenk Tosun sürprizi

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu müsabaka öncesi, Japonya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Cenk Tosun'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş ile yollarını ayırarak sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayınca ayrılma kararı almıştı.
Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımından transfer teklifi alan Cenk, teknik direktör Joso Mourinho'nun son anda devreye girmesiyle Uzakdoğu'ya gitmekten vazgeçti.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; ayrılığın kapısından dönen tecrübeli golcüye, Fenerbahçe'nin bu hafta Bodrum FK ile oynayacağı maçta sürpriz bir şekilde süre alma şansı doğdu.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko'nun elinin ve burnunun kırık olması, Yousef En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'nda bugün dönecek olması nedeniyle Mourinho'nun Cenk Tosun'a Bodrum maçında forma verme ihtimali güçlendi.
Beklediği kadar şans bulamamasına rağmen, antrenmanlarda canla başla çalışan Cenk Tosun’u teknik direktör Mourinho, “Öyle bir an gelecek ki, şampiyonluktaki en büyük pay sahibi oyunculardan biri sen olacaksın. Attığın gollerle şampiyonluğa imzanı atacaksın” diyerek motive etmişti.
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda kritik virajlara girilirken Mourinho, Cenk’e de ihtiyaç duyarken Japonya’ya gitmesine son anda izin vermeyerek takımda tuttu.
Fenerbahçe’de kaldığı haberini dün aldığında çok sevinen Cenk, Bodrum maçı hazırlıklarına yüksek moralle devam ediyor. Bu sezon 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun 2 gol atarken, 1 asist yaptı.