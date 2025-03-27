Transferi son anda gerçekleşmemişti! Fenerbahçe'de Cenk Tosun sürprizi

Beklediği kadar şans bulamamasına rağmen, antrenmanlarda canla başla çalışan Cenk Tosun’u teknik direktör Mourinho, “Öyle bir an gelecek ki, şampiyonluktaki en büyük pay sahibi oyunculardan biri sen olacaksın. Attığın gollerle şampiyonluğa imzanı atacaksın” diyerek motive etmişti.