Trendyol Süper Lig’de 20. hafta maçları yarın oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçıyla sona erecek. Lider Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında yaşadığı puan kaybının ardından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Peki, Süper Ligde hangi takımın kaç puanı var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu…

1 /19 19) ADANA DEMİRSPOR - 5 PUAN

2 /19 18) HATAYSPOR - 10 PUAN

3 /19 17) KAYSERİSPOR - 16 PUAN

4 /19 16) BODRUM FK - 16 PUAN

5 /19 15) SİVASSPOR - 20 PUAN

6 /19 14) ANTALYASPOR - 21 PUAN

7 /19 13) TÜMOSAN KONYASPOR - 21 PUAN

8 /19 12) KASIMPAŞA - 22 PUAN

9 /19 11) ALANYASPOR - 22 PUAN

10 /19 10) TRABZONSPOR - 22 PUAN

11 /19 9) ÇAYKUR RİZESPOR - 24 PUAN

12 /19 8) GAZİANTEP FK - 26 PUAN

13 /19 7) BAŞAKŞEHİR - 29 PUAN

14 /19 6) BEŞİKTAŞ - 31 PUAN

15 /19 5) EYÜPSPOR - 33 PUAN

16 /19 4) GÖZTEPE - 34 PUAN

17 /19 3) SAMSUNSPOR - 37 PUAN

18 /19 2) FENERBAHÇE - 45 PUAN