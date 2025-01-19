Trendyol Süper Lig’de 20. hafta maçları yarın oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçıyla sona erecek. Lider Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında yaşadığı puan kaybının ardından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Peki, Süper Ligde hangi takımın kaç puanı var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu…
19) ADANA DEMİRSPOR - 5 PUAN
18) HATAYSPOR - 10 PUAN
17) KAYSERİSPOR - 16 PUAN
16) BODRUM FK - 16 PUAN
15) SİVASSPOR - 20 PUAN
14) ANTALYASPOR - 21 PUAN
13) TÜMOSAN KONYASPOR - 21 PUAN
12) KASIMPAŞA - 22 PUAN
11) ALANYASPOR - 22 PUAN
10) TRABZONSPOR - 22 PUAN
9) ÇAYKUR RİZESPOR - 24 PUAN
8) GAZİANTEP FK - 26 PUAN
7) BAŞAKŞEHİR - 29 PUAN
6) BEŞİKTAŞ - 31 PUAN
5) EYÜPSPOR - 33 PUAN
4) GÖZTEPE - 34 PUAN
3) SAMSUNSPOR - 37 PUAN
2) FENERBAHÇE - 45 PUAN
1) GALATASARAY - 51 PUAN