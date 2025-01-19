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Trendyol Süper Lig güncel puan durumu || Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç oldu?

Trendyol Süper Lig güncel puan durumu || Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç oldu?

20:5019/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 20. hafta maçları yarın oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçıyla sona erecek. Lider Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında yaşadığı puan kaybının ardından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Peki, Süper Ligde hangi takımın kaç puanı var? İşte Trendyol Süper Lig güncel puan durumu…

19) ADANA DEMİRSPOR - 5 PUAN

18) HATAYSPOR - 10 PUAN

17) KAYSERİSPOR - 16 PUAN

16) BODRUM FK - 16 PUAN

15) SİVASSPOR - 20 PUAN

14) ANTALYASPOR - 21 PUAN

13) TÜMOSAN KONYASPOR - 21 PUAN

12) KASIMPAŞA - 22 PUAN

11) ALANYASPOR - 22 PUAN

10) TRABZONSPOR - 22 PUAN

9) ÇAYKUR RİZESPOR - 24 PUAN

8) GAZİANTEP FK - 26 PUAN

7) BAŞAKŞEHİR - 29 PUAN

6) BEŞİKTAŞ - 31 PUAN

5) EYÜPSPOR - 33 PUAN

4) GÖZTEPE - 34 PUAN

3) SAMSUNSPOR - 37 PUAN

2) FENERBAHÇE - 45 PUAN

1) GALATASARAY - 51 PUAN

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