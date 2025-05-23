Tribünler tepki göstermişti! Fenerbahçeli yıldız ipleri koparıyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de taraftarlar, oyunculara tepki göstermişti. Son oynanan Eyüpspor mücadelesinde, tribünlerin ıslıkladığı yıldız futbolcu, ayrılık kararı aldı. İşte ayrıntılar...
Kadıköy'deki Eyüpspor maçında Fenerbahçe tribünleri futbolculara ve yönetime tepki göstermişti.
Futbolcular ıslıklanırken, başkan Ali Koç ise istifaya çağrılmıştı. Taraftarın tepki gösterdiği isimlerden biri de Sebastian Szymanski'ydi.
Polonyalı futbolcu oyundan çıkarken ıslıklanmış ardından Jose Mourinho kendisine sarılarak yedek kulübesine kadar eşlik etmişti.
Szymanski yedek kulübesinde oturmamış ve direkt soyunma odasına gittiği anlar kameralara yansımıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcu tepkiler sonrası oldukça mutsuz. Szymanski'nin takımın gidişatından da memnun olmadığı ve ayrılığı düşündüğü belirtildi.
Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkarken 7 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.