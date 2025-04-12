Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza övgüler! "Hayran kalıyorum"

Galatasaraylı futbolcuların performansıyla ilgili ayrıca Kerimoğlu, "Defansın bel kemiği dediğimiz Sanchez'in agresif hamleleri, geriden oyun kurma pas opsiyonları... Yunus'un kendini bir şekilde ifade etmesi, hem 1 gol hem de 1 asistle oynaması. Osimhen'e bir şey olursa kaleye gidemez demiştim. Kiralık bir oyuncunun sanki 10 sene buradaymış gibi davranmasına hayran kalıyorum. Zor dediğimiz Samsunspor deplasmanında kendi isteği ve arzusuyla kazanılan bir oyun var."