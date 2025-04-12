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Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza övgüler! "Hayran kalıyorum"

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza övgüler! "Hayran kalıyorum"

11:2212/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Mücadeleyi değerlendiren Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların yıldız ismine övgüler yağdırdı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında mücadeleyi yorumladı.

Tugay Kerimoğlu karşılaşmayla ilgili, "Sezon sonuna kadar bu ikili oynayacaksa bana göre defans güvenliğinin en önemli parçası Lemina olmak zorunda. Torreira ile önde baskı yapma şansına sahipsiniz. Geri koşmalarda çok etkili. Dönen ikinci topların tamamını alan bir ikili. Buraya biraz da Sara'yı katarım. Bu oyun içerisinde merkez orta sahanın direncinin yüksek olduğunu söylediğim maçlar." dedi.

Kerimoğlu sözlerine şöyle devam etti, "Oyunun genelini anlatmamız gerekirse, oyunu istediği gibi yönlendiren, baskıları doğru yapıp topu hemen kazanan bir Galatasaray izledik. Oyun içerisinde etkinlikleri olan, orijinali sağ bek olmayan Sallai'yi oynatığınızda iyi oynadığını söyleyebilirim."

Galatasaraylı futbolcuların performansıyla ilgili ayrıca Kerimoğlu, "Defansın bel kemiği dediğimiz Sanchez'in agresif hamleleri, geriden oyun kurma pas opsiyonları... Yunus'un kendini bir şekilde ifade etmesi, hem 1 gol hem de 1 asistle oynaması. Osimhen'e bir şey olursa kaleye gidemez demiştim. Kiralık bir oyuncunun sanki 10 sene buradaymış gibi davranmasına hayran kalıyorum. Zor dediğimiz Samsunspor deplasmanında kendi isteği ve arzusuyla kazanılan bir oyun var."

#Galatasaray
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