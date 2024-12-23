Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza şok eleştiri! "Problemleri var"

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 5-1 yendi. Maçı değerlendiren Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılı futbolcuyu eleştirdi.
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Kayserispor-Galatasaray maçını TRT Spor'da değerlendirdi.
Kerimoğlu, Galatasaray'ın oyununun belli olduğunu ve şaşırtmadığını söyledi.
İlk yarıda Galatasaray'ın etkili bir performans sergileyemediğini belirten Tugay Kerimoğlu, "Bu kadar geniş alanlar bırakılmaz. Bugün ilk yarıda yaşanan problemler ikinci yarıda kalitenin devreye girmesiyle değişti" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın skor 4-1 iken dahi 5. golü aradığının altını çizen ünlü yorumcu, "Okan Buruk'un dokunuşlarıyla birlikte içeride kenetlenen bir takım var" dedi.
Öte yandan Tugay Kerimoğlu, Ismail Jakobs'un performansını eleştirdi.
Jakobs'un ilk yarıda problemleri olduğunu dile getiren Kerimoğlu, "Daha takım arkadaşın topun kontrolünü eline almadan hücuma gitme isteğin yanlış. Bölgenin arka tarafı senin için daha önemli" şeklinde konuştu.