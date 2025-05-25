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Tümer Metin Fenerbahçe'yi kurtaracak iki ismi açıkladı

Tümer Metin Fenerbahçe'yi kurtaracak iki ismi açıkladı

14:3225/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Tümer Metin, sarı-lacivertli kulübü yorumladı. Metin, Fenerbahçe'deki çalkantılı dönemi dindirebilecek başkan ve hocayı açıkladı.

Tümer Metin'in Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin TV100'de yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:

"Benim fikrim şu; Fenerbahçe'deki bu kaotik ortamı bir tek Aziz Yıldırım dindirebilir. İster içeride ister dışarıda kalarak. İki lafıyla anında dindirir."

"Hoca olarak da buradan seni ancak yerli çıkarabilir. Benim fikrim camianın içinden gelen bir isim. İstemiyor söylememi; 'Hoca varken ayıp olur' diyor, 'Ağabey bana zarar verirsin' diyor ama Volkan Demirel."

"Volkan Demirel'in kredisi herkesten fazla. Fenerbahçe'nin tecrübeye ihtiyacı yok şu anda. Fenerbahçe'nin ruha ihtiyacı var."

"Volkan Demirel'in Bodrum FK serüveni sıkıntılı bu sene ama Mourinho'nun Fenerbahçe'si kadar değil. Bugün söylüyorum; Mourinho ile devam etmek büyük sukutuhayal olur."

"Montella da hayal kırıklığın olur. Fenerbahçe’nin genine uygun hoca lazım. Mesela Mourinho asla genine uygun değil. Mourinho’yu başarılarıyla anlatıyoruz ama oynattığı başka bir şey."

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