Tümer Metin'den Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi: 'Bir dakika tereddüt etmem'

Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, sarı lacivertli takıma teknik direktör önerisinde bulundu.

1 /8 Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda havlu atan Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetti ve ligde şampiyonluk yarışında da ümitlerini kaybetti.

2 /8 Sarı lacivertli camiada hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor.

3 /8 Ayrıca Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

4 /8 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, sarı lacivertli takıma teknik direktör önerisinde bulundu.

5 /8 Metin'in açıklamaları şu şekilde:

6 /8 "Bir dakika tereddüt etmem Volkan Demirel'e veririm takımı."

7 /8 "Camianın bütünlüğü sağlayacak tek adamdır Volkan Demirel."