Tümer Metin'den Fenerbahçe'ye teknik direktör önerisi: 'Bir dakika tereddüt etmem'

Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, sarı lacivertli takıma teknik direktör önerisinde bulundu.
Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda havlu atan Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybetti ve ligde şampiyonluk yarışında da ümitlerini kaybetti.
Sarı lacivertli camiada hem yönetim hem de teknik direktör Mourinho eleştirilerin hedef noktasında yer alıyor.
Ayrıca Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, sarı lacivertli takıma teknik direktör önerisinde bulundu.
Metin'in açıklamaları şu şekilde:
"Bir dakika tereddüt etmem Volkan Demirel'e veririm takımı."
"Camianın bütünlüğü sağlayacak tek adamdır Volkan Demirel."
"Soru işareti bırakmayacak tek adamdır Volkan Demirel."