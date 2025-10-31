Türk hocadan Roger Schmidt itirafı: Süper Lig devleriyle görüşmüş

Teknik direktör Ömer Erdoğan, bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapmaya çok yaklaşan Avrupa çapında bir isme dair çarpıcı detaylar paylaştı. Erdoğan, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olmasına rağmen şu sıralar kulüpsüz olan Alman teknik adam Roger Schmidt'in, kariyerine Süper Lig'de devam etme ihtimali üzerine önemli görüşmeler yaptığını iddia etti.

5 /6 Ömer Erdoğan, "Kendisiyle görüşüyorum. Kendisinin teknik direktörlükten bu kadar uzak kalması... Onu Borussia Dortmund istedi, Türkiye'den takımlar istedi, Beşiktaş görüştü. Futboldan bu kadar uzak kalması. Demek ki Benfica'daki dönem onu fazlasıyla yıpratmış," ifadelerini kullandı.



