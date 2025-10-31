Yeni Şafak
Türk hocadan Roger Schmidt itirafı: Süper Lig devleriyle görüşmüş

07:55 31/10/2025
G: 31/10/2025, الجمعة
Teknik direktör Ömer Erdoğan, bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapmaya çok yaklaşan Avrupa çapında bir isme dair çarpıcı detaylar paylaştı. Erdoğan, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olmasına rağmen şu sıralar kulüpsüz olan Alman teknik adam Roger Schmidt'in, kariyerine Süper Lig'de devam etme ihtimali üzerine önemli görüşmeler yaptığını iddia etti.

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Ömer Erdoğan, BeIN Sports'ta açıklamalarda yaptı.



Erdoğan, şu sıralar kulüpsüz olan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Alman teknik adam Roger Schmidt'in, kariyerine bir dönem Türkiye'de devam etme ihtimali üzerine görüşmeler yaptığını öne sürdü.



Roger Schmidt'in büyük bir hayranı olduğunu belirten Ömer Erdoğan, Alman çalıştırıcı ile sık sık görüştüğünü dile getirdi.



Erdoğan, Schmidt'in uzun süredir teknik direktörlükten uzak kalmasının şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, bu durumun nedenine dair önemli bir değerlendirmede bulundu.



Ömer Erdoğan, "Kendisiyle görüşüyorum. Kendisinin teknik direktörlükten bu kadar uzak kalması... Onu Borussia Dortmund istedi, Türkiye'den takımlar istedi, Beşiktaş görüştü. Futboldan bu kadar uzak kalması. Demek ki Benfica'daki dönem onu fazlasıyla yıpratmış," ifadelerini kullandı.



Bu açıklama, Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları sırasında Schmidt ismini ciddi bir şekilde değerlendirdiğini ortaya koyarken, Alman hocanın yaşadığı yorgunluk nedeniyle tekliflere mesafeli yaklaştığı anlaşılıyor.



