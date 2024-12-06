Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kurası çekildi. Bu turda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Kupadaki eşleşmeleri haberimiz içerisinden öğrenebiliriz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.
Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılan 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer aldı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.
İşte 5. tur eşleşmeleri:
Erzurumspor-Sakaryaspor
Gaziantep FK-52 Orduspor
İskenderunspor-Hatayspor
Muşspor-Antalyaspor
Bucaspor-Göztepe
Çorluspor 1947-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Vanspor
Kırklarelispor-Adana Demirspor
Kastamonuspor-Bodrum FK
Menemen FK- Ankaragücü
Esenler Erokspor-İstanbulspor
Boluspor-1461 Trabzon
Alanyaspor-Amedspor
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
24 Erzincanspor-Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Sivasspor