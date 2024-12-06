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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

14:506/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kurası çekildi. Bu turda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Kupadaki eşleşmeleri haberimiz içerisinden öğrenebiliriz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılan 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer aldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.



İşte 5. tur eşleşmeleri:


Erzurumspor-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor

İskenderunspor-Hatayspor

Muşspor-Antalyaspor

Bucaspor-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Vanspor

Kırklarelispor-Adana Demirspor

Kastamonuspor-Bodrum FK

Menemen FK- Ankaragücü

Esenler Erokspor-İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon

Alanyaspor-Amedspor

Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

24 Erzincanspor-Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Sivasspor




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