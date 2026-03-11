Yeni Şafak
Türkiye Kupası'nda kura günü

10:3511/03/2026, Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak. Seri başı olan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor çeyrek finalde maçlarını sahasında oynayacak.

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Turnuvada grup aşamasını lider tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi olan TÜMOSAN Konyaspor seri başı olma hakkı elde etti.

Kurada seri başı olmayan ekipler ise Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor olacak.

Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Seri başı olan takımlar maçlarını kendi sahasında oynayacak.


Ayrıca grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler çeyrek finalde tekrar eşleşemeyecek.

