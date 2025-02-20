UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu play-off karşılaşmaları bu akşam tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu için ilk maçta 3-0 yendiği Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray ise ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı sahasında konuk edecek. Bu maçların ardından tur atlayan takımların son 16 turu kura çekimi sonrasında rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /6 UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00'te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da yapılacak. Kura çekimi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /6 Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.



3 /6 Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.



4 /6 AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ'NDE SON TAKIMLAR BELLİ OLUYOR UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı play-off turunda, bugün oynanacak rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan diğer 8 takım belirlenecek.



5 /6 Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

