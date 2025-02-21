UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu play-off karşılaşmaları dün akşam tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turu için ilk maçta 3-0 yendiği Anderlecht ile rövanş maçında deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı. Galatasaray ise ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar ile evinde rövanş maçında 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak. Listede ise 2 muhtemel rakip var. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kurası TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi kurası TSİ 15.00'te ve Konferans Ligi kurası ise TSİ 16.00'da yapılacak. Kura çekimi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.





2 /6 Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.



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ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.





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AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ'NDE SON TAKIMLAR BELLİ OLDU UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile 2-2 beraber kaldı ve son 16 turuna kaldı. Galatasaray ise AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.





5 /6 AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu kategoride de son 8 takım, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.





