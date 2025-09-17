UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz değişiklik! Galatasaray'ı da ilgilendiriyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sürpriz bir kural değişikliğine gitti. Yeni kural lig aşamasındaki tüm takımları ilgilendiriyor. İşte detaylar...
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon yaptığı köklü değişikliğin ardından lig aşamasına geçilmişti.
Bu sezon bir değişikliğe daha imza atan UEFA, lig aşamasını ilk 8'de bitirecek takımlara avantaj getiren yeni kuralı duyurdu.
Buna göre lig aşamasını 3 ve 4'te bitirecek takımlar son 16 ve çeyrek final turlarında rövanş karşılaşmasını kendi sahalarında oynayacaklar.
Lig aşamasını ilk 2'de bitiren takımlar da son 16 ve çeyrek finale ek olarak yarı finale yükselmesi durumunda yine rövanş maçını evinde oynama avantajına sahip olacak.
Lig aşamasını ilk 2'de bitiren takımlar da son 16 ve çeyrek finale ek olarak yarı finale yükselmesi durumunda yine rövanş maçını evinde oynama avantajına sahip olacak.