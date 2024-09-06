Vitor Pereira Ferdi Kadıoğlu'nu nasıl sol bek yaptığını açıkladı

"Ferdi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Onu Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve ben ona meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini söyledim ama sol tarafta, sağ ayağıyla içeri girerek. Onun güçlü yönlerinden biri her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi."



