Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Kesinlikle alınması gerekiyor

"Eğer iyi bir takımsanız, şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız bence iyi bir takımın sol stoperi olması gerekiyor çünkü oyun kurmalar günümüz futbolunda artık çok önemli. Benim fikrim hem 6 hem de sol stoper gerekiyor."



