Volkan Demirel'den flaş sözler: Galatasaray'ın oyuncusu değil

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert için dikkat çeken ifadeler kullanan Volkan Demirel, "Jelert bence Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ben verilen bonservis olarak değil de yaptığı işe göre söylüyorum. Jelert'in Galatasaray kadrosunun içinde olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Verilen para da fazla" dedi.