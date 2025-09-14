Volkan Demirel'den herkesi şaşırtan Leroy Sane iddiası: Galatasaray maçı sonrası gündem oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Leroy Sane hakkında konuştu.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım Icardi ve Yunus'un attığı gollerle 2-0 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.
Volkan Demirel, Sane'nin performansını NOW Spor'da değerlendirdi. Demirel şu ifadeleri kullandı:
"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama."
"O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa."
'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi."
"Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona."
"Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda."