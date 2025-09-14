Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Volkan Demirel'den herkesi şaşırtan Leroy Sane iddiası: Galatasaray maçı sonrası gündem oldu

Volkan Demirel'den herkesi şaşırtan Leroy Sane iddiası: Galatasaray maçı sonrası gündem oldu

Haber Merkezi
09:5414/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, Leroy Sane hakkında konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım Icardi ve Yunus'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Volkan Demirel, Sane'nin performansını NOW Spor'da değerlendirdi. Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama."

"O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa."

'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi."

"Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona."

"Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda."

#Galatasaray
#Volkan Demirel
#Leroy Sane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?