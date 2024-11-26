Yapay zeka 93 puanla şampiyon olacak takımı açıkladı

Süper Lig’de 2025-2026 şampiyonluk tahmini Euro Club Index tarafından duyuruldu. Futbol veri sitesinin ilk 6 sıra ve küme düşecek takımlara ilişkin yaptığı tahmine göre Süper Lig'de düşecek ve şampiyonlar olacak takımların tahmini yapıldı. Detaylar haberimizde.

1 /10 Futbol veri sitesi Euro Club Index, 13 haftanın geride kalmasının ardından 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini duyurdu.



2 /10 Süper Lig'de ilk 6 ve son 4 sıra için yapılan tahmin dikkat çekti.

3 /10 Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor'u küme düşecek takımlar arasında gösterdi.

4 /10 Ünlü futbol veri sitesi ligin zirvesi için ise daha önceki haftalarda yaptığı tahmininde büyük değişikliklere gitmedi.

5 /10 Güncelleme öncesinde 5. sırada yer alan Samsunspor 4. sıraya yükseltildi.



6 /10 Trabzonspor ise 6. sırada kalırken, Başakşehir 4. sıradan 5. sıraya geriledi.

7 /10 Süper Lig'in ilk 3'ü için ise Euro Club Index'in öngörüsü şöyle:

8 /10 3- Beşiktaş - 70 puan (Bir önceki tahmin 74 puan)



9 /10 2- Fenerbahçe - 89 puan (Bir önceki tahmin 88 puan)

