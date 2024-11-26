Yapay zeka 93 puanla şampiyon olacak takımı açıkladı

Süper Lig’de 2025-2026 şampiyonluk tahmini Euro Club Index tarafından duyuruldu. Futbol veri sitesinin ilk 6 sıra ve küme düşecek takımlara ilişkin yaptığı tahmine göre Süper Lig'de düşecek ve şampiyonlar olacak takımların tahmini yapıldı. Detaylar haberimizde.
Futbol veri sitesi Euro Club Index, 13 haftanın geride kalmasının ardından 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini duyurdu.
Süper Lig'de ilk 6 ve son 4 sıra için yapılan tahmin dikkat çekti.
Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor'u küme düşecek takımlar arasında gösterdi.
Ünlü futbol veri sitesi ligin zirvesi için ise daha önceki haftalarda yaptığı tahmininde büyük değişikliklere gitmedi.
Güncelleme öncesinde 5. sırada yer alan Samsunspor 4. sıraya yükseltildi.
Trabzonspor ise 6. sırada kalırken, Başakşehir 4. sıradan 5. sıraya geriledi.
Süper Lig'in ilk 3'ü için ise Euro Club Index'in öngörüsü şöyle:
3- Beşiktaş - 70 puan (Bir önceki tahmin 74 puan)
2- Fenerbahçe - 89 puan (Bir önceki tahmin 88 puan)
1- Galatasaray - 93 puan (Bir önceki tahmin 92 puan)